kabel1 classics 06:20 bis 09:20 Liebesfilm Rendezvous mit Joe Black USA 1998 16:9 HDTV Brad Pitt in einem emotionalen Drama um Liebe und Tod: In Gestalt eines jungen Mannes verschafft sich der Tod namens Joe Black Eingang in das wohlgeordnete Leben des Medien-Moguls William Parrish. Der Tod gewährt Parrish noch etwas Lebenszeit und möchte im Gegenzug das Leben kennen lernen. Die Situation spitzt sich zu als Joe und Parrishs Tochter Susan sich ineinander verlieben. Und er will diese auf keinen Fall bei den Lebenden zurück lassen ... Schauspieler: Brad Pitt (Joe Black) Anthony Hopkins (William Parrish) Claire Forlani (Susan Parrish) Jake Weber (Drew) Marcia Gay Harden (Allison) Jeffrey Tambor (Quince) David S. Howard (Eddie Sloane) Originaltitel: Meet Joe Black Regie: Martin Brest Drehbuch: Ron Osborn, Jeff Reno, Kevin Wade, Bo Goldman Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6