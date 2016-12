sixx 01:30 bis 03:25 Actionfilm I Love Trouble - Nichts als Ärger USA 1994 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als in der Nähe von Chicago ein Zugunglück passiert, werden die junge, aufstrebende Journalistin Sabrina Peterson und der Starreporter Peter Brackett auf die Story angesetzt. Beide wittern mehr hinter der Sache und erweisen sich bei der brisanten Recherche als trickreiche, aber charmante Konkurrenten. Und während sie romantische Gefühle füreinander entwickeln, nimmt der Fall an Brisanz zu und das Duo sieht sich einem gefährlichen Wettlauf um das eigene Leben ausgeliefert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Nolte (Peter Brackett) Julia Roberts (Sabrina Peterson) Saul Rubinek (Sam Smotherman) James Rebhorn (Der dünne Mann) Robert Loggia (Matt Greenfield) Kelly Rutherford (Kim) Olympia Dukakis (Jeannie) Originaltitel: I Love Trouble Regie: Charles Shyer Drehbuch: Charles Shyer, Nancy Meyers Kamera: John Lindley Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12