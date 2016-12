sixx 05:05 bis 05:50 Familienserie The Secret Life Of the American Teenager Vater und Sohn USA 2009 16:9 Merken Rickys Vater Bob taucht in der Stadt auf, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Er gibt vor, helfen zu wollen, plant aber, das Baby zu verkaufen. Amy zieht eine Adoption in Betracht, schließlich ist das Geld knapp. Anne trifft sich wenig später mit Reverend Stone. Er macht ihr klar, dass sie sich fast genauso naiv verhält wie Amy. Ein klärendes Mutter-Tochter-Gespräch bereinigt die angespannte Situation schließlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shailene Woodley (Amy Juergens) Molly Ringwald (Anne Juergens) Mark Derwin (George Juergens) India Eisley (Ashley Juergens) Daren Kagasoff (Ricky Underwood) Megan Park (Grace Bowman) Francia Raisa (Adrian Lee) Originaltitel: The Secret Life of the American Teenager Regie: Keith Truesdell Drehbuch: Brenda Hampton Musik: Dan Foliart