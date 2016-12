ProSieben 20:15 bis 22:20 Actionfilm Let's Be Cops - Die Party Bullen USA 2014 2016-12-19 08:25 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Actiongeladene Komödie mit den Stars aus "New Girl" Damon Wayans jr. und Jake Johnson: Die Freunde Justin und Ryan besuchen gemeinsam ein Klassentreffen. Da sie irrtümlicherweise davon ausgehen, dass es sich um eine Kostümparty handelt, erscheinen die beiden als Polizisten verkleidet auf der Feier. Als sie ihren Fehler bemerken, machen sie sich still und heimlich davon. Doch als sie auf der Straße für echte Gesetzeshüter gehalten werden, finden sie Gefallen an der Uniform ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Johnson (Ryan) Damon Wayans jr. (Justin) Andy Garcia (Brolin) Rob Riggle (Segars) Nina Dobrev (Josie) James D'Arcy (Mossi) Keegan-Michael Key (Pupa) Originaltitel: Let's Be Cops Regie: Luke Greenfield Drehbuch: Luke Greenfield, Nicholas Thomas Kamera: Daryn Okada Musik: Christophe Beck, Jake Monaco Altersempfehlung: ab 12

