ProSieben 16:00 bis 18:00 Komödie Du schon wieder USA 2010 2016-12-19 06:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Komödie mit Kristen Bell: In der Schule war Marni das hässliche Entlein, immerzu dem Spott der fiesen Cheerleaderin Joanna ausgesetzt. Mittlerweile hat sich Marni zu einer attraktiven und erfolgreichen Frau gemausert, die die Demütigungen der Schulzeit hinter sich gelassen hat. Zunächst ist sie entsetzt, dass ihr Bruder ihre frühere Peinigerin heiraten will. Aber sie besinnt sich und versucht ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch der Zwist zwischen den Familien hat Tradition. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Marni) Jamie Lee Curtis (Gail) Sigourney Weaver (Tante Ramona) Odette Yustman (Joanna) Betty White (Oma Bunny) Kristin Chenoweth (Georgia) Victor Garber (Mark) Originaltitel: You Again Regie: Andy Fickman Drehbuch: Moe Jelline Kamera: David Hennings Musik: Nathan Wang