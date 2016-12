ProSieben 11:40 bis 13:50 Komödie 27 Dresses USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In dieser hinreißenden Romantic Comedy spielt Katherine Heigl mit viel Charme die ewige Brautjungfer: Die hübsche Jane Nichols organisiert mit viel Hingabe Hochzeiten, doch privat ist sie Single. Schon 27 ihrer Freundinnen stand sei zur Seite und hatte deshalb keine Zeit, sich um ihr eigenes Liebesglück zu kümmern. Zwar ist sie heimlich in ihren Chef George verliebt, doch der will ausgerechnet ihre Schwester Tess heiraten. Aber dann taucht Kolumnist Kevin auf ... Bei nicht weniger als 27 Hochzeiten war Jane bereits Brautjungfer. Dabei ist sie selbst dem Mann fürs Leben kein Stück näher gekommen - stattdessen schwärmt die erfolgreiche, junge Frau seit einer Ewigkeit heimlich für ihren Chef George. Doch ihre oberflächliche Schwester Tess kommt ihr in die Quere und George heiratet sie tatsächlich nach kurzer Zeit - Jane ist selbstverständlich erneut als Brautjungfer vorgesehen! Auf der für Jane bitteren Feier lernt sie den smarten Kevin kennen, der nicht viel vom Heiraten hält. Er erzählt ihr jedoch nicht, dass er der Redakteur ihrer heißgeliebten Hochzeits-Klatschkolumne ist und über die "ewige Brautjungfer" schreiben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Heigl (Jane) James Marsden (Kevin) Malin Åkerman (Tess) Judy Greer (Casey) Edward Burns (George) Melora Hardin (Maureen) Michael Ziegfeld (Khaleel) Originaltitel: 27 Dresses Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Aline Brosh McKenna Kamera: Peter James Musik: Randy Edelman