kabel eins 16:10 bis 18:10 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Nico's Astra Pott" in Pinneberg D 2013 16:9 HDTV Griechenland-Krise in Norddeutschland: Frank Rosin rettet dieses Mal das griechische Restaurant "Nico's Astra Pott" in Pinneberg bei Hamburg. Fehlendes Ambiente, eine unübersichtliche Speisekarte, durchschnittliches Essen und acht weitere griechische Restaurants in der näheren Umgebung treiben den Familienbetrieb in die roten Zahlen. Das größere Problem ist jedoch der beratungsresistente Vater und Koch Vassilos, der sich von Inhaberin und Frau Marina nicht reinreden lässt. Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!