kabel eins 14:00 bis 16:00 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Florida (2) D 2016 16:9 HDTV

Das Abenteuer Florida geht für Tamme Hanken und Lehrling Anton in die nächste Runde. Auf einer Pferdefarm muss der Knochenbrecher eine ernste Entscheidung treffen. Auch Football-Profi Tim hofft auf seine Hilfe: Sein Pferd hat enorme Berührungsängste, und so lädt Tim den Knochenbrecher auf seine elterliche Farm nach Florida ein. Um bei der Behandlung live dabei sein zu können, fliegt Tim sogar für nur 30 Stunden Aufenthalt von Deutschland in die USA. Wird sich der Aufwand für ihn lohnen? Tamme und Anton besuchen außerdem das Turtle Hospital, das einzige Krankenhaus für Meeresschildkröten weltweit. Der unbeschwerte Besuch nimmt plötzlich eine dramatische Wendung. Ein akuter Schildkröten-Notfall wird eingeliefert, und auf einmal steht das Krankenhaus Kopf. Wird Tammes und Antons Ausflug dennoch ein gutes Ende nehmen? Und Florida wird seit geraumer Zeit von einer Python-Plage bedroht, und die macht auch vor dem Ostfriesen nicht halt.