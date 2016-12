kabel eins 11:00 bis 12:00 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Tatort Taraxacum", Ostfriesland D 2015 16:9 HDTV Merken Der heutige Gastgeber Peter Gerdes ist Krimibuchautor, Verleger und Gastronom. Neben einer frischen und abwechslungsreichen Küche wartet sein Lokal, das "Tatort Taraxacum" in Leer, mit einer eigenen Buchhandlung auf. Krimifans, Leseratten und Anhänger geistiger Genüsse dürften heute voll auf ihre Kosten kommen. Welche Kreationen sich wohl hinter "Mord im Grünen", "Verdeckte Ermittlung" oder "Erste Indizien" verstecken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?