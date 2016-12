kabel eins 08:05 bis 09:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die schöne Charlene USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einer Razzia, die auf ein mexikanisches Drogenkartell abzielt, kommen mehrere Polizisten ums Leben. Das Team nimmt die Ermittlungen auf und versucht dahinterzukommen, welche Verbindung zwischen einem Drogenkartell und Al-Qaida besteht. Sie stoßen auf Eva, eine mexikanische Polizeichefin, die angibt, in Los Angeles gegen das Kartell zu ermitteln. Wie Eric herausfindet, sind ihre Motive allerdings nicht ganz uneigennützig: Ihr kleiner Bruder wurde vom Kartell umgebracht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Joseph C. Wilson Altersempfehlung: ab 6