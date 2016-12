Disney Channel 23:50 bis 00:10 Comedyserie Roseanne Zweierlei Erinnerung und zweierlei Maß USA 1992 Stereo HDTV Merken Roseannes Tochter Darlene arbeitet mit ihrem Freund David an einem Comic-Buch. Endlich hat das Mädchen etwas gefunden, das ihr Spaß macht, und Roseanne ist mehr als zufrieden mit ihrer Tochter. Doch dann kommt sie dahinter, dass die kreative junge Dame wegen einer Buchmesse in Chicago die Schule geschwänzt hat. Roseanne brummt ihrer Tochter ganz autoritär Hausarrest auf und lässt sie die Garage aufräumen. Als Roseanne an ihre eigene Jugend denkt, bekommt sie Gewissensbisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Chuck Lorre, Jeff Abugov Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart