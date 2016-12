Disney Channel 14:25 bis 14:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 15 Ein heißer Tag USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist unglaublich heiß in Gravity Falls, daher entschließen sich Dipper, Mabel und Stan, in das öffentliche Schwimmbad zu gehen. Dipper bekommt einen Job als Assistent des Bademeisters, um Wendy näher zu kommen. Stan versucht Gideon auszutricksen, um an die perfekte Sonnenliege zu kommen und Mabel verknallt sich in einen Meermann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Nancy Cohen, Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Aaron Springer