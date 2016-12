Disney Channel 10:25 bis 11:50 Trickfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge USA 1937 Dolby HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das Leben der wunderschönen Prinzessin Schneewittchen ist am Hofe ihrer eifersüchtigen Stiefmutter bedroht. Sie findet jedoch sichere Zuflucht bei den liebenswerten sieben Zwergen Happy, Schlafmütz, Pimpel, Hatschi, Brummbär, Seppl und Chef. Als die böse Stiefmutter davon erfährt, schwebt Schneewittchen erneut in höchster Gefahr - ein vergifteter Apfel wird ihr zum Verhängnis! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snow White and the Seven Dwarfs Regie: David Hand, Perce Pearce, Larry Morey, William Cottrel, Wilfred Jackson, Ben Sharpsteen Drehbuch: Ted Sears, Richard Creedon, Otto Englander, Dick Rickard, Earl Hurd, Merrill De Maris, Dorothy Ann B Kamera: Maxwell Morgan Musik: Frank Churchill, Paul Smith, Leigh Harline