SAT.1 Gold 23:30 bis 00:15 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Tickende Zeitbombe USA 2006 2016-12-18 03:45 16:9 Nach einem langen Arbeitstag geht Manny Alvarez in den wohlverdienten Feierabend - und fährt mit seinem Auto frontal in einen Zaun. Der Familienvater stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Dr. G muss nun herausfinden, weshalb Manny den tödlichen Unfall verursachte. Auch der Tod des Rentners Sam Gray ist mysteriös: Seine Vermieterin findet seinen verwesenden Leichnam in seiner Wohnung. Da es zu dem Toten keine medizinischen Akten gibt, steht Dr. G vor einem Rätsel. Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12