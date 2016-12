ZDF neo 01:45 bis 03:15 Horrorfilm Freitag der 13. USA 1980 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 25 Jahre ist es her, dass der junge Jason im See des Feriencamps Crystal Lake ertrunken ist und das Camp geschlossen wurde. Nun soll es wiedereröffnet werden, und die Vorbereitungen laufen. Leiter Steve Christy und sieben junge Mitstreiter bereiten das Camp auf die Wiedereröffnung vor, haben Spaß und vergnügen sich miteinander. Eines Nachts schneidet ein fürchterlicher Sturm das Camp von der Außenwelt ab, und ein Mörder treibt sein Unwesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Betsy Palmer (Mrs. Pamela Voorhees) Adrienne King (Alice Hardy) Harry Crosby (Bill) Kevin Bacon (Jack Burrel) Laurie Bartram (Brenda) Jeannine Taylor (Marcie Cunningham) Robbi Morgan (Annie) Originaltitel: Friday the 13th Regie: Sean S. Cunningham Drehbuch: Victor Miller Kamera: Barry Abrams Musik: Harry Manfredini Altersempfehlung: ab 18