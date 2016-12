ZDF neo 23:55 bis 01:45 Horrorfilm Poltergeist USA 1982 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Freelings sind eine ganz normale kalifornische Familie, die ihr Leben in der Vorstadt genießt. Doch Schrecken macht sich breit, als ein Poltergeist Einzug in ihr Eigenheim hält. Eines Nachts hört die zehnjährige Carol Anne eine Stimme, die aus dem Inneren des Fernsehgeräts zu kommen scheint. Schnell machen sich immer wütendere Geister im Haus breit. Carol Annes Eltern wenden sich verzweifelt an eine Exorzistin, um den Spuk zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig T. Nelson (Steve Freeling) JoBeth Williams (Diane Freeling) Beatrice Straight (Dr. Lesh) Dominique Dunne (Dana Freeling) Oliver Robins (Robbie Freeling) Heather O'Rourke (Carol Anne Freeling) Zelda Rubinstein (Tangina Barrons) Originaltitel: Poltergeist Regie: Tobe Hooper Drehbuch: Steven Spielberg, Michael Grais, Mark Victor Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16