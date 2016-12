ZDF neo 22:25 bis 23:55 Horrorfilm Verflucht USA, D 2005 2016-12-18 03:15 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Geschwister Ellie (Christina Ricci) und Jimmy (Jesse Eisenberg) müssen mit ansehen, wie ein Werwolf im Blutrausch eine Frau in Stücke reißt - sie selbst werden von der Bestie nur gekratzt. Doch kurze Zeit nach der Begegnung mit dem Monster stellen beide furchterregende Symptome an sich fest. Um die Kreatur zu besiegen und den Fluch, der auf ihnen lastet, zu brechen, müssen sich die Geschwister auf einen Kampf auf Leben und Tod einlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Ricci (Ellie) Joshua Jackson (Jake) Jesse Eisenberg (Jimmy) Shannon Elizabeth (Becky) Judy Greer (Joanie) Scott Baio (er selbst) Milo Ventimiglia (Bo) Originaltitel: Cursed Regie: Wes Craven Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Robert McLachlan Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16

