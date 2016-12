ZDF neo 16:20 bis 18:20 Abenteuerfilm 20.000 Meilen unter dem Meer USA 1954 Jules Verne Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Meeresforscher Arronax sucht nach einem riesigen Wal und findet das gigantische U-Boot des genialen Erfinders Nemo. Mitreißende Verfilmung des Abenteuerklassikers von Jules Vernes aus dem Jahr 1954, die über die Jahre nichts von ihrer Spannung und Faszination eingebüßt hat. Kirk Douglas glänzt in der Rolle des Harpuniers Ned Land. Im Pazifischen Ozean verunglücken auf mysteriöse Weise zahlreiche Schiffe. Es wird gemunkelt, dass ein Seeungeheuer die Schiffe angreift und zum Sinken bringt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wird der Wissenschaftler Arronax (Paul Lukas) zusammen mit seinem Bediensteten Conseil (Peter Lorre) und dem Harpunier Ned Land (Kirk Douglas) auf eine Expedition entsandt. Als jedoch auch ihr Schiff angegriffen wird, stellt sich heraus, dass das vermeintliche Seemonster in Wirklichkeit das U-Boot Nautilus ist. Dessen charismatischer Kapitän Nemo (James Mason) ist in den Weltmeeren auf der Suche nach einer besseren, friedlichen Welt und zerstört alle Kriegsschiffe, deren Weg er kreuzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Ned Land) James Mason (Capt. Nemo) Paul Lukas (Prof. Pierre Aronnax) Peter Lorre (Conseil) Robert J. Wilke (Erster Maat) Ted de Corsia (Capt. Farragut) Carleton Young (John Howard) Originaltitel: 20,000 Leagues Under the Sea Regie: Richard Fleischer Drehbuch: Earl Felton Kamera: Franz F. Planer Musik: Paul J. Smith Altersempfehlung: ab 12