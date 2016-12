ZDF neo 14:15 bis 16:20 SciFi-Film Waterworld USA 1995 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In ferner Zukunft ist die Erde vollständig von Ozeanen bedeckt. Die verbliebenen Menschen leben als Nomaden auf Booten und kämpfen ums Überleben. Einer dieser Nomaden, der mysteriöse Mariner, will mit Hilfe einer Karte, die einem Mädchen auf den Rücken tätowiert wurde, den letzten Fleck Festland finden. Doch auch Piraten sind hinter dem Kind her und schrecken vor nichts zurück. Nachdem in ferner Zukunft die Polarkappen geschmolzen sind, ist die Erdoberfläche vollständig mit Wasser bedeckt und alles Land versunken. Die verbliebenen Menschen kämpfen als Nomaden auf Booten und schwimmenden Festungen ums Überleben. Einer dieser Nomaden, der mysteriöse Mariner (Kevin Costner), stößt eines Tages auf eine Gruppe um die schöne Helen (Jeanne Tripplehorn) und das Mädchen Enola (Tina Majorino). Enola wurde als Säugling aufgegriffen und auf ihren Rücken ist eine geheimnisvolle Karte tätowiert, die angeblich den Weg nach Dryland, dem letzten verbliebenen Fleck Festland, weist. Auch ein Schiff skrupelloser Piraten unter Führung des kaltblütigen Kapitäns Deacon (Dennis Hopper) wird auf das Kind aufmerksam. Gejagt von den barbarischen Freibeutern, beginnt für den Mariner und seine Verbündeten die Suche nach Dryland. In atemberaubenden Kulissen und mit reichlich Action präsentiert Regisseur Kevin Reynolds ein packendes Endzeitszenario. Dabei überzeugt neben Kevin Costner als einsamem Mariner die 2010 verstorbene Hollywoodlegende Dennis Hopper als Piratenanführer. Mit unglaublichen 175 Millionen Dollar Budget war "Waterworld" seinerzeit der teuerste Film aller Zeiten, was sich an den großartigen Sets und beeindruckenden Effekten zeigt. Hollywoodstar Kevin Costner hat gerade "Man of Steel", eine Neuverfilmung der "Superman"-Comics, abgedreht. Hierin ist er als Adoptivvater Jonathan Kent des neuen "Superman"-Darstellers Henry Cavill zu sehen. Außerdem stand er für den Actionthriller "Jack Ryan" an der Seite von Keira Knightley und Chris Pine vor der Kamera. Zudem traf er für die Western-Miniserie "Hatfields & McCoys", die 2012 mit großem Erfolg in den USA ausgestrahlt wurde und für 16 Emmys nominiert worden war, erneut auf Regisseur Kevin Reynolds. Für seine Rolle als Devil Anse Hatfield erhielt er 2012 den "Emmy Award" sowie 2013 den "Golden Globe" als bester Schauspieler. Der spannende Dreiteiler erzählt die Geschichte zweier verfeindeter Familien im wilden Westen nach dem Bürgerkrieg. Die beiden hatten bereits vor "Waterworld" bei dem Abenteuerhit "Robin Hood - König der Diebe" (1991) zusammengearbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Mariner) Dennis Hopper (Deacon) Jeanne Tripplehorn (Helen) Tina Majorino (Enola) Gerard Murphy (Nord) David Finnegan (Toby) Sean Whalen (Bone) Originaltitel: Waterworld Regie: Kevin Reynolds Drehbuch: Peter Rader, David T. Twohy Kamera: Dean Semler Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12