ZDF neo 11:25 bis 12:50 Komödie Ein Schweinchen namens Babe AUS, USA 1995 Nach dem Roman von Dick King-Smith Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wohl weil es zu klein ist, wird das Schweinchen Babe im Stallabteil zurückgelassen, während der Rest seiner Familie zur Schlachtbank gekarrt wird. Das Schicksal meint es gut mit dem kleinen Ferkel, als es schliesslich auf dem Hof des Bauern Hoggett (James Cromwell) landet. Hier wird es von der Schäferhündin Fly adoptiert und zusammen mit deren Welpen grossgezogen. Die Welt auf dem Bauernhof scheint in Ordnung, die Tiere leben friedlich miteinander, und jeder hat seinen Platz. Nur die Ente Ferdinand fürchtet, als Braten zu enden, weil sie keinen "Job" hat. Darum macht sie dem Hahn den Platz streitig und rast im frühsten Morgengrauen los, den neuen Tag zu verkünden. Angespornt von Ferdinands Angst vor Arbeitslosigkeit möchte Babe wie seine Zieheltern Fly und Rex Schafe hüten. Nach anfänglichem Protest von Rex führt Fly das Schweinchen in diese hohe Kunst ein. Aber dem unschuldigen Ringelschwanz fehlt der Biss der Hunde, und darum wird es von den Schafen anfangs nur ausgelacht. Das alte Schaf Maa aber enthüllt Babe die Geheimnisse der Schafsprache. Mit diesem Wissen bekommt das aufgeweckte Schweinchen schliesslich die störrischen Wollproduzenten in den Griff. Das wiederum verblüfft Farmer Hoggett sehr und bringt ihn auf eine ausgefallene Idee. Ausgerechnet der australische Regisseur George Miller, der mit seinen "Mad Max"-Streifen Action-Filmgeschichte schrieb (und schreibt), nahm sich der reizenden Geschichte von Dick King-Smith über das Schweinchen Babe an. Zusammen mit Regiedebütant Chris Noonan hat Miller das Drehbuch geschrieben und einen der grössten Hits von 1995 gelandet. Für die Dreharbeiten zu "Babe" arbeitete Noonan mit 48 Schweinen. Wo die Knochenarbeit Noonans versagte, halfen Animatronic-Puppen aus Jim Hensons Creature Shop ("Muppet Show") und computergenerierte Animationseffekte den sprechenden Tieren auf die Sprünge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Cromwell (Farmer Arthur H. Hoggett) Magda Szubanski (Esme Hoggett) Zoe Burton (Tochter Hoggett) Paul Goddard (Schwiegersohn) Wade Hayward (Enkel) Brittany Byrnes (Enkelin) Mary Acres (Valda) Originaltitel: Babe Regie: Chris Noonan Drehbuch: Chris Noonan, George Miller Kamera: Andrew Lesnie Musik: Nigel Westlake