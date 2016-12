ZDF neo 05:30 bis 06:50 Abenteuerfilm Arabische Nächte USA 1942 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der eigene Bruder versucht, Haroun-Al-Raschid, den Kalifen von Bagdad, zu töten, um selbst an die Macht zu kommen. Der Anschlag misslingt zwar, jedoch wird Haroun für tot erklärt. Mit Hilfe von Ali und seinen Freunden versucht der rechtmäßige Herrscher nicht nur, wieder auf den Thron zu kommen, sondern auch das Herz von Scheherazade zu gewinnen. Aber auch im Kampf um die Gunst der Tänzerin ist sein Bruder der größte Rivale. Haroun-Al-Raschid (Jon Hall), der Kalif von Bagdad, konnte zwar seinen Bruder Kamar Al Zaman (Leif Erickson) daran hindern, ihn vom Thron zu stürzen, doch dem Verräter gelingt während eines Aufstandes seiner Gefolgsleute die Flucht. Im Kampf wird Haroun verletzt, aber der Akrobat Ali Ben Ali (Sabu) und seine Freunde retten und verstecken den Kalifen vor seinen Verfolgern. Auf diese Weise macht Haroun auch die Bekanntschaft der liebreizenden Scheherazade (Maria Montez), in die er sich sofort verliebt. Durch eine List des cleveren Ali geht man mittlerweile in ganz Bagdad davon aus, dass Haroun tot ist, und so wird Kamar zum neuen Herrscher ernannt. Auch der neue Kalif ist Scheherazade schon seit längerer Zeit verfallen, und da die hübsche Frau schon immer von einem sorgenfreien und prunkvollen Leben geträumt hat, folgt sie einer vermeintlichen Einladung in den Palast. Doch ihre Schönheit wird ihr und ihren Begleitern zum Verhängnis: Durch Verrat gerät sie, zusammen mit Haroun und den anderen, in die Gewalt eines Sklavenhändlers, der sich wegen ihrer atemberaubenden Anmut, die jeden zu verzaubern scheint, das Geschäft seines Lebens verspricht. Der farbenprächtige, in Technicolor gedrehte Abenteuerfilm beeindruckte zu seiner Zeit nicht zuletzt mit seiner aufwändigen Ausstattung, die durch den erst wenige Jahre zuvor etablierten Farbfilm besonders zur Geltung kam. Dies wurde 1943 mit vier Nominierungen bei den "Academy Awards" honoriert. Der Inhalt wurde, wie so oft in Hollywood, zwar einem Klassiker entliehen, jedoch sehr frei adaptiert. So hat die Tänzerin Scheherazade nicht mehr allzu viel mit ihrer sagenumwobenen Namensgeberin aus "Tausendundeiner Nacht" gemein, was den hohen Unterhaltungswert des bunten Spektakels jedoch nicht beeinträchtigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabu (Ali Ben Ali) Jon Hall (Haroun-Al-Raschid) Maria Montez (Scheherazade) Leif Erickson (Kamar) Billy Gilbert (Ahmad) Edgar Barrier (Nadan) Richard Lane (Corporal) Originaltitel: Arabian Nights Regie: John Rawlins Drehbuch: True Boardman, Michael Hogan Kamera: Milton R. Krasner Musik: Frank Skinner Altersempfehlung: ab 12