Das Wikinger-Rätsel

"Noch nie hat man Männer von derartiger Größe und Stärke auf einem Schlachtfeld liegen sehen." So beschreibt ein Zeitgenosse jene Krieger, die vom 8. bis zum 11. Jahrhundert die Welt in Atem hielten: Auf der Suche nach Land, Sklaven, Gold und Silber fielen die Wikinger von Skandinavien aus über ganz Europa her. Sie plünderten und brachten den Tod, aber sie gründeten auch Siedlungen, erreichten Amerika lange vor Christoph Kolumbus und brachten mächtige Herrscher hervor.