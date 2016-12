MDR 16:40 bis 18:00 Dokumentation Adventszauber Bergparaden und Lichterglanz im Erzgebirge D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jahrhundertealte erzgebirgische Traditionen erleben - das kann man am allerbesten am 4. Advent: festlich, stimmungsvoll, berührend - wenn rund 1000 Habit-Träger durch die Straßen ziehen. Begleitet von den MDR-Kameras. Ab 16.40 Uhr meldet sich Moderatorin Heike Leschner mit den schönsten Bildern und Eindrücken und lässt die Parade gleich zwei Mal an sich und den Zuschauern vorbei ziehen. Gemeinsam mit Berg-Mann und -Kenner Heino Neuber gibt sie dann das traditionelle Erzgebirgspaar von Engel und Bergmann und lädt sie ein, sich verzaubern zu lassen. Genug Gelegenheiten dazu gibt es allemal - in Annaberg-Buchholz und in der Spielzeugmacherstadt Seiffen, von wo in diesem Jahr das berührende Abschlusszeremoniell einer jeden Bergparade kommen wird, bei dem die Bergleute schweigend im Kreis stehen, beten, der Musik lauschen und sich so aus dem Jahr verabschieden. Mit den Bildern der musizierenden Bergkapellen im Abendlicht werden sicher einige an ein Déjà-vu glauben, denn am Fuße der Seiffener Kirche fühlt man sich mittendrin in einem der bekanntesten Weihnachtsmotive Deutschlands. Mehr Weihnachtsstimmung geht nicht! In Google-Kalender eintragen Moderation: Heike Leschner Originaltitel: Adventszauber