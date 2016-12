MDR 11:15 bis 12:50 Abenteuerfilm Die drei Welten des Gulliver USA 1960 Nach dem Roman von Jonathan Swift 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken 1699 in Wapping, England. Um seine Verlobte Elizabeth bald heiraten zu können, verdingt sich der arme Dr. Gulliver als Schiffsarzt. Ein Sturm wirft ihn an die Gestade von Liliput, eine Insel mit sehr kleinen Bewohnern. Gulliver soll ihnen im Krieg gegen die Nachbarinsel zum Sieg verhelfen. Seine Weigerung zu töten bringt ihn selbst in Gefahr. Er flieht zur Insel Brobdingnag, wo nun er der Kleine ist und die Einheimischen die Riesen. Hier findet er seine Elizabeth wieder. Ihr Glück ist fast vollkommen, doch Gullivers Klugheit weckt Missgunst und Neid des königlichen Hofstaats. 1699 in Wapping, England. Der Arzt Dr. Lemuel Gulliver (Kerwin Mathews) ist arm. Das Geld reicht kaum für sich und seine Verlobte Elizabeth (June Thorburn) und schon gar nicht für ein gemeinsames Häuschen. Da kommt das Angebot gerade recht, als Schiffsarzt auf einem Ostindiensegler anzuheuern. Elizabeth schleicht sich heimlich ebenfalls auf das Schiff, doch bald gerät es in einen Sturm und Gulliver wird über Bord gespült. Er wacht am Strand der Insel Liliput auf und stellt fest: Alle Bewohner sind winzig klein! Gulliver ist verglichen mit ihnen ein Riese und wird zunächst als Bedrohung wahrgenommen. Aber Gulliver kann die Bewohner von Liliput von seiner Friedfertigkeit überzeugen, mehr noch, er macht sich nützlich, indem er einen Wald rodet und Fische fängt. Gulliver sehnt sich nach seiner Elizabeth. Bevor er jedoch die Insel wieder verlassen darf, verlangt der eitle und ehrgeizige Kaiser von Liliput (Basil Sydney), dass Gulliver die Bewohner der verfeindeten Nachbarinsel Blefuscu tötet. Diese würden nämlich, gegen den ausdrücklichen Befehl seiner Majestät, die Eier nicht an der spitzen Seite öffnen, sondern an der breiten! Für Gulliver wahrlich kein Kriegsgrund! Schlau zieht er, ohne jemanden zu verletzen, die feindliche Kriegsflotte auf das offene Meer. Zunächst als Sieger gefeiert und mit einem Orden geehrt, fällt Gulliver, weil er sich weigert die Feinde zu töten, als Verräter in Ungnade und soll nun seinerseits getötet werden. Gulliver flieht mit einem Boot und landet auf Brobdingnag, einer Insel, auf der nun er der Kleine ist und die Einheimischen die Riesen. Er wird von dem Mädchen Glumdalclitch (Sherry Alberoni) gefunden und zum König von Brobdingnag (Grégoire Aslan) gebracht. Er verleibt ihn seiner Sammlung kleiner Tiere und Menschen ein, zu der auch schon Elizabeth gehört, die sich nach dem Schiffbruch hierher retten konnte. Gulliver und Elizabeth bekommen einen Miniatur-Palast und vermählen sich noch in der Nacht. Als Gulliver gegen den König im Schach gewinnt und die Königin (Mary Ellis) von heftigen Magenschmerzen befreit, wendet sich die anfängliche Zuneigung in Neid und Missgunst. Angestachelt von Makovan (Charles Lloyd Pack), dem königlichen Berater, werfen König und Hofstaat Gulliver Hexerei vor und er soll getötet werden! "Die drei Welten des Gulliver" ist ein reizvolles Fantasy-Abenteuer nach dem Romanklassiker "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift. "Die vorliegende Fassung ist sicher die schönste, was nicht zuletzt an der soliden Trickarbeit des weltbekannten Stop-Motion-Experten Ray Harryhausen liegt." (Lexikon des Fantasy-Films). Der Film ist eine fantastische Geschichte, die für Toleranz wirbt und Machtmissbrauch hinterfragt. Diese zeitlosen Themen und die beeindruckenden Filmtricks von Ray Harryhausen machen das Werk zu einem auch heute sehenswerten Klassiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerwin Mathews (Gulliver) Jo Morrow (Gwendolyn) June Thornburn (Elizabeth) Lee Patterson (Reldresal) Grégoire Aslan (König Brobdingnag) Basil Sydney (Kaiser von Liliput) Charles Lloyd Pack (Makovan) Originaltitel: The 3 Worlds of Gulliver Regie: Jack Sher Drehbuch: Arthur A. Ross, Jack Sher Kamera: Wilkie Cooper Musik: Bernard Herrmann