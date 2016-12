MDR 08:35 bis 09:05 Magazin MDR Garten Geheimnisvoll und raffiniert: Fleischfressende Pflanzen / Berühmt und gesund: Brunnenkresse aus Erfurt / Preiswert und kreativ: Schnelle Geschenke kurz vorm Fest D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sie sind geheimnisvoll, vielfältig, nützlich und wunderschön. Nur Fliegen mögen sie nicht, denn für Insekten sind diese Pflanzen mitunter tödlich. Fleischfressende Pflanzen oder Karnivoren haben eine große Fangemeinde. Kaum eine Pflanzenkultur vermag es, junge Gartenfans so stark zu begeistern wie diese zarten Killer, die auf ganz unterschiedliche Art ihre Opfer anlocken. Heute sind rund 600 Arten aus 18 Gattungen bekannt. Thomas Carow gilt als versierter Züchter und Kenner der Karnivoren. Er kennt nicht nur viele Geschichten, sondern weiß auch, dass die fleischfressenden Pflanzen gut auf die Fensterbank passen. Sehr wichtig ist ein möglichst sonniger Standort an der Ost-, Süd- bis Westseite. Denn nur in der vollen Sonne färben sich die Fallen der Venusfliegenfalle rot, und die Schlauchpflanzen bilden die schöne Blattzeichnung aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MDR Garten