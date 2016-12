ZDF 01:20 bis 02:55 Krimi Inspector Barnaby Brennen sollst du! GB 2004 Nach der Romanvorlage von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein traditionelles Festival in Midsomer Parva endet in einer Katastrophe, als zum Gedenken der Hexenprozesse eine Strohpuppe verbrennt wird, in der sich Reverend Alex Dakin befunden hatte. Für die Bewohner des Dorfest steht die Schuldige schnell fest - Liz Francis, die von allen als Hexe bezeichnet wird. Doch Barnaby und Scott vermuten, dass der wahre Täter die Illusion der Hexerei nur verwendet, um seine wirklichen Mordmotive zu verschleiern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (D.C.I. Barnaby) John Hopkins (Sergeant Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Keith Barron (Alan Clifford) Maggie O'Neill (Agnes Waterhouse) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Sarah Hellings Drehbuch: Jeff Dodds Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12