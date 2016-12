ZDF 22:00 bis 23:30 Show Sportler des Jahres 2016 Gala aus dem Kurhaus in Baden-Baden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Fußball-EM, Olympische Spiele, Angelique Kerbers Erfolge und Paralympics: Das Jahr 2016 hatte es sportlich gesehen in sich. Heute werden die herausragendsten Athleten gekürt. Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne führen durch die Preisverleihung im Kurhaus in Baden-Baden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katrin Müller-Hohenstein , Rudi Cerne Gäste: Gäste: Fabian Hambüchen (Reck-Olympiasieger), Markus Rehm (Paralympics-Sieger), Jan Frodeno (Triathlet, Sportler des Jahres 2015), Michael Jung (Vielseitigkeitsreiter), Sebastian Brendel (Kanute), Thomas Röhler (Leichtathlet), Christoph Harting (Leichtathlet), N Originaltitel: Sportler des Jahres 2016

