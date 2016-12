ZDF 18:00 bis 18:30 Reportage Der Baumflüsterer Der Baumflüsterer - Peter Wohlleben und die Geheimnisse des Waldes D 2016 2016-12-21 03:35 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das geheime Leben der Bäume



"Als ich meine berufliche Laufbahn als Förster begann, kannte ich vom geheimen Leben der Bäume ungefähr so viel wie ein Metzger von den Gefühlen der Tiere." So beginnt Peter Wohlleben sein Vorwort im Buch "Das geheime Leben der Bäume". Ein Bestseller, übersetzt in 26 Sprachen. Wohlleben schreibt über Freundschaften unter Bäumen, über ihre Sprache, ihr Sozialverhalten. Klingt komisch. Und im Ernst: So manch einer lacht sich bei der Lektüre einen Ast.



Sein Freund, der Baum



Peter Wohlleben ficht das nicht an. Auch mit Titulierungen wie "Robin Wood aus der Eifel" oder der "deutsche Rebell des Waldes" geht er ganz entspannt um. Denn er ist kein romantischer Spinner. Er ist ein Förster, der mit der Arbeit mit und vom Holz lebt. Und ein Baum ist für ihn nun mal mehr als ein Stück gewachsenes Holz. Er ist eher ein Lebewesen, das kommunizieren kann. Nicht durch Knarzen oder Laubrascheln, sondern durch Duftstoffe. So wie die Schirmakazien in Afrika: Wenn ihre Blätter von einer Giraffe angefressen werden, verströmen sie ein Warngas, was die umstehenden Akazien veranlasst, innerhalb von Minuten Giftstoffe in den Blättern abzulagern, damit nicht auch sie angefressen werden. Die Giraffe geht dann nicht zur Akazie nebenan, denn die ist ja gewarnt, sondern gleich 100 Meter weiter, um ein "ahnungsloses" Opfer zu finden. Oder sie frisst gegen den Wind, dann haben Duftstoffe keine Chance.



Ein Haus voller Tiere



Schirmakazien hat Peter Wohlleben nicht in seinem Forsthaus in Hümmel in der Eifel. Wohl aber eine Bulldogge namens Crusty, die Hündin Maxi, Stute Bridgi und Hahn Fridolin. All diese Tiere spielen eine Rolle in seinem Leben, in seinen Büchern. Wohlleben schreibt nämlich nicht nur über Bäume. In "Das Seeleneleben der Tiere" geht es um Liebe, Trauer und Mitgefühl. Darin liefert er erstaunliche Einblicke in eine verborgene Welt. In "Kranichflug und Blumenuhr" schildert und erklärt er bemerkenswerte Naturphänomene im Garten. In einer 30-minütigen "ZDF-reportage" wird der Förster aus der Eifel porträtiert – und versucht, seinem Erfolgsgeheimnis auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF.reportage Regie: Ulli Rothaus