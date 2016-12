ZDF 10:15 bis 11:45 Märchenfilm Frau Holle CS, D, I, A 1985 Frei nach dem Märchen der Brüder Grimm Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wieder hat die böse Frau Hippe zugeschlagen und einen ganzen Wanderzirkus unter einer Schneelawine begraben. Nur der kleine Jakob überlebt. Frau Holle, die zugesehen hat, rettet den Jungen. Frau Holle nimmt Jakob mit in ihre Zauberwelt über den Wolken. Dort weiht sie ihn in die Geheimnisse des Wettermachens ein. Jakob lernt schnell. Eines Tages erblickt er in Frau Holles Glaskugel die kleine Elisabeth auf der Erde und macht sich auf den Weg zu ihr. Elisabeths Mutter ist gestorben, und Jakob will dem Mädchen beistehen. Doch er muss erst viele Hindernisse überwinden, bevor er endlich zu ihr gelangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giulietta Masina (Frau Holle) Valérie Kaplanová (Frau Hippe) Sona Valentová (Stiefmutter) Pavol Mikulík (Vater) Tobias Hösl (Jakob) Petra Vancíková (Elisabeth) Milada Ondrasíková (Dora) Originaltitel: Perinbaba Regie: Juraj Jakubisko Drehbuch: Lubomír Feldek, Juraj Jakubisko Kamera: Dodo Simoncic Musik: Petr Hapka