NDR 23:35 bis 01:05 Krimi Der König von St. Pauli D 1998 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Würfel-Rudi" hat Glück im Spiel: Er wird sein Haus nicht an den "Grafen" verlieren, weil er das Schlitzohr beim Falschspielen ertappt hat. Und ebenso hat Rudi Glück in der Liebe: Endlich bahnt sich eine gemeinsame Zukunft mit Julia an, die auf St. Pauli eine neue Heimat gefunden hat. Als Robert durch Zufall den Zauberer und Verwandlungskünstler Dirk als Mörder der Stripperin Lajana enttarnt, überstürzen sich die Ereignisse. "Der Graf" unterzieht den Zauberer einer "Sonderbehandlung" und findet endlich heraus, wer die Intrigen gegen ihn und Rudi Kranzow gesponnen und wer seinen Sohn Max ins Gefängnis gebracht hat. Der korrupte Baulöwe Schmidt-Weber verliert nun die Nerven und engagiert "Chinesen-Fiete", einen Mann fürs Grobe. Der gefürchtete Killer will die Angelegenheit auf seine Weise erledigen und richtet bei einer Familienfeier anlässlich der Entlassung von Max Graf ein Blutbad an. Bei dem Versuch, Mizzi zu beschützen, wird "Sugar" schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Ohne seinen Bodyguard gerät Rudi wenig später erneut ins Fadenkreuz von "Chinesen-Fiete" und dessen Scharfschützen. Zwar verfehlen ihn die Kugeln, aber Rudi erliegt einem Herzinfarkt. St. Pauli hat seinen König und Julia ihre große Liebe verloren. Sie wird Rudis Erbe und das "Blue Banana" weiterführen. Robert verliebt sich in eine charmante Journalistin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Hoenig (Sugar) Hilmar Thate (Rudi Kranzow "Würfel-Rudi") Hans Korte ("Der Graf") Julia Stemberger (Julia Reininger) Oliver Hasenfratz (Robert Kranzow) Maja Maranow (Mizzi) Florian Martens (Karl-Heinz "Karin") Originaltitel: Der König von St. Pauli Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Alexander Adolph, Hans Eppendorfer, Alexander Adolph, Hans Eppendorfer, Dieter Wedel Kamera: Edward Klosinski, Ralph Leistl Musik: Harold Faltermeyer, Mario Schneider Altersempfehlung: ab 16