NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Großes Jahresfinale in der "NDR Quizshow"! Dazu begrüßt Jörg Pilawa die Besten der Besten aus den fünf norddeutschen Bundesländern des Jahres 2016 im Wettstreit um die "Superleuchte des Nordens". Es treten an: Christian von Campe für Niedersachsen, Dr. Thorsten Bauer-Yang für Schleswig-Holstein, Jürgen Witte für Bremen, Reinhard Rodewald für Mecklenburg-Vorpommern und Florian Jordan für Hamburg. Wer am Ende das große Jahresfinale für sich entscheiden und zur "Superleuchte des Nordens" gekürt wird, wird überaus spannnend in dieser Ausgabe der "NDR Quizshow". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Christian von Campe (Niedersachsen), Dr. Thorsten Bauer-Yang (Schleswig-Holstein), Jürgen Witte (Bremen), Reinhard Rodewald (Mecklenburg-Vorpommern), Florian Jordan (Hamburg) Originaltitel: Die NDR Quizshow Regie: Alexandra Farrensteiner/Saskia Engels/Jörg Wagenknecht/Sabine Drückler/Matthias Stelte/Tanja Becher Kamera: Peter Kühne

