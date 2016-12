NDR 20:15 bis 21:45 Reportage die nordstory Spezial - Kreuzfahrtromantik Dreifach-Anlauf in Warnemünde Kreuzfahrtromantik - D 2016 2016-12-19 01:25 Stereo Untertitel HDTV Merken Rostock-Warnemünde ist einer der begehrtesten deutschen Anlaufhäfen für Kreuzfahrtschiffe. Es gibt Tage, da machen bis zu fünf Kreuzliner dort fest. Dann haben die Lotsen Stress, das Personal im Terminal, die Ladeoffiziere und nicht zuletzt die Flugaufsicht am Rostocker Flughafen Laage, wo die Kreuzfahrttouristen in großen Massen ankommen und abfliegen. Der schwierige Job der Lotsen ist es, mehrere dieser Riesenschiffe durch den Seekanal an eine kleine Pier zu dirigieren. Dafür müssen sie früh aufstehen. Richtig problematisch wird es aber mit den vielen Amateuren auf ihren Freizeitbooten, die einfach mal ganz dicht an die Schiffe heran wollen, um ihre Fotos zu machen. Ein solcher Tag ist bedeutet aber auch ein gutes Geschäft für die kleinen Kreuzfahrtschiffe, die Ausflugsdampfer mit den Hafenrundfahrten. Die meisten Menschen freuen sich, wenn die großen Luxusschiffe ankommen. Die Passagiere auf Landausflüge, die Crew auf billige Schokolade im deutschen Supermarkt, die Kreuzfahrtfans auf die schöne Kulisse und die Führungen an Bord. Nur für die Anwohner bedeutet die Dauerpräsenz der Dreamliner auch noch etwas anderes: Gestank und verdreckte Fenster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory spezial Regie: Matthias Vogler

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 353 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 168 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 113 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 83 Min.