NDR 11:30 bis 13:00 Dokumentation Weihnachtslandpartie Festliches Lüneburg D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken In der Adventszeit locken gleich mehrere Weihnachtsmärkte die Besucher nach Lüneburg. In der Altstadt gibt es den historischen Christmarkt, der am ersten Wochenende im Dezember stattfindet. Dann wird durch farbenprächtige Kostüme und mit alten Markständen ein Stück Lüneburger Vergangenheit aus der Renaissance wieder lebendig. In der Schröderstraße besucht Moderator Jo Hiller den kleinsten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Gemütlich geht es hier zu mit Klönschnack bei weißem Glühwein und Spanferkelbraten. Vor dem historischen Rathaus ist der dritte Weihnachtsmarkt aufgebaut. Dort lässt Jo Hiller mit einer Stadtführerin Geschichte und Geschichten der Hansestadt lebendig werden. Eine Wildsau, so sagt es die Legende, soll zwei Jäger auf die Spur des Salzes gebracht haben. Über die Ilmenau und Elbe ging das kostbare Salz von Lüneburg aus in viele Teile Europas. Der Reichtum der Stadt ist heute noch an den prachtvollen Fassaden der Häuser in Lüneburg zu erkennen. Und jedes Haus hat eine ganz besondere Geschichte. Jo Hiller trifft Menschen, die mit viel Liebe zum Detail ihre Häuser restauriert haben und mit neuem Leben erfüllen. Köstliche Weihnachtskekse werden gebacken und Heidschnuckenbraten zubereitet. Die Kirchen erstrahlen im Weihnachtsglanz und die kleinen Gassen sind voller Leben. Weihnachten in Lüneburg ist ein festliches Erlebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Weihnachtslandpartie Regie: Achim Tacke Kamera: Dieter Stypmann, Philip Boesecke