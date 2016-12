NDR 08:00 bis 09:00 Musik Hannover Proms Andrew Manze dirigiert die NDR Radiophilharmonie Händel - Zadok the Priest" Krönungshymne Nr. 1 für George II. / Händel - "Sound an Alarm" aus "Judas Maccabaeus" / Holst - "Jupiter" aus "Die Planeten" / Mendelssohn Bartholdy - "3. Satz: Allegro molto vivace aus Violinkonzert e-Moll" / Britten/Traditional: "O Waly, Waly" / Händel - "Hallelujah" / Strauss - "Morgen" / Arne - "Rule Britania" / Elgar - "Pomp and circumstance: Marsch Nr. 1 D-Dur op. 39/1 D 2014 Dolby HDTV Live TV Merken Andrew Manze präsentiert mit der NDR Radiophilharmonie eine hannoversche Version der legendären "Last Night of the Proms". Eine Aufzeichnung aus dem Kuppelsaal Hannover von 2014 mit Andrew Staples, Tenor, und Arabella Steinbacher, Violine. Programm: Händel - Zadok the Priest" Krönungshymne Nr. 1 für George II.; Händel - "Sound an Alarm" aus "Judas Maccabaeus"; Holst - "Jupiter" aus "Die Planeten"; Mendelssohn Bartholdy - "3. Satz: Allegro molto vivace aus Violinkonzert e-Moll"; Britten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rolf Seelmann-Eggebert Gäste: Gäste: Andrew Staples (Tenor), Arabella Steinbacher (Violine) Originaltitel: Hannover Proms Regie: Michael Valentin