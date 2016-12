Phoenix 22:30 bis 23:15 Reportage Abschied von Asien Korrespondent zwischen den Kontinenten D 2016 2017-01-05 06:45 Merken Dreizehn Jahre lang hat Peter Kunz als ZDF-Korrespondent die Länder Süd- und Südostasiens bereist: von Pakistan bis nach Australien. Eine Region im Wandel - aber auch mit Orten, an denen die Zeit noch stillsteht. Aus mystischen Königreichen, buddhistischen Klöstern und von Orten des Glücks berichtete er. Aber auch von politischem Terror und Naturkatastrophen, von Engstirnigkeit und von Elend. In seinem Film "Abschied von Asien. Korrespondent zwischen den Kontinenten" hat das Team des ZDF-Studios Singapur die bewegendsten Reportagen aus diesem außergewöhnlichen Berichtsgebiet zusammengetragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abschied von Asien

