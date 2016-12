Phoenix 11:30 bis 12:00 Diskussion Im Dialog D 2016 Live TV Merken "Muslime, die demokratisch sind und unser Grundgesetz akzeptieren, gehören zu Deutschland", sagt die prominente Islamkritikerin Sabatina James. Doch sie warnt davor, dass mit den Flüchtlingen auch Islamisten nach Europa und Deutschland kommen, denn damit gelangten auch "Frauenfeinde" und Feinde unserer demokratischen Gesellschaft ins Land. James verweist auf die Gewalt in den Flüchtlingsunterkünften, unter der auch christliche Flüchtlinge zu leiden hätten. Sie fragt, warum die Kirchen sich nicht mehr für ihre Glaubensbrüder engagierten. Im Dialog spricht Michael Hirz mit der Islamkritikerin und Publizistin über ihre Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und die Frage, ob sie Muslime unter Generalverdacht stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Hirz Gäste: Gäste: Sabatina James (Islamkritikerin) Originaltitel: Im Dialog