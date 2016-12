TNT-Serie 08:20 bis 09:10 Serien McLeods Töchter Stürmische Zeiten AUS 2008 16:9 Merken Nach dem schrecklichen Autounfall am ersten Weihnachtsfeiertag fehlt von Riley weiterhin jede Spur. Tayler, Patrick und Grace ist es hingegen zum Glück gelungen, sich aus dem Auto zu befreien. Während die arme Kate am Boden zerstört ist und nicht wahrhaben will, dass Riley wahrscheinlich ertrunken ist, fassen sich Tayler und Patrick endlich ein Herz und sprechen über ihre Gefühle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall Ryan) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Margaret Wilson Kamera: John Stokes Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12