Jugendserie Ready for this Die Chance deines Lebens Selbstfindung / Ein großartiger Tag AUS 2015

Selbstfindung: In der Sport-Highschool stehen wichtige Entscheidungen an. Zoe hofft auf einen Platz im Trainingscamp in Colorado und Levi, von einem Football-Scout für die höchste Liga ausgewählt zu werden. Doch ihre ungeklärte Beziehung verhindert, dass sich Zoe und Levi voll auf ihren Sport konzentrieren können. Auch Lily hat Kummer. Sie entdeckt im Internet ein Foto von sich in einer missverständlichen Pose und weiß nicht, wie sie sich nun verhalten soll. 

Ein großartiger Tag: Ein gemütlicher Strandtag von Dylan, Levi und Reece nimmt auf dem Heimweg eine ungemütliche Wendung, als sich die drei durstig und schwitzend an einem Vorgarten-Rasensprenger erfrischen. Sie werden dabei von Nachbarn beobachtet, die eilig die Polizei herbeirufen. Lily verbringt seit Wochen die Tage in ihrem Zimmer. Alle Versuche ihrer Mitbewohner, sie dort herauszulocken, scheitern. Und Ava bekommt ein ganz besonderes Angebot...

Originaltitel: Ready for this 
Regie: Daina Reid, Adrian Russell Wills, Tony Krawitz 
Drehbuch: Liz Doran, John Bell, Giula Sandler, Josh Mapleston, Kristen Dunphy, Kirsty Fisher, Leah Purcell, St 
Musik: David McCormack