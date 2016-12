KI.KA 17:35 bis 18:00 Show 1, 2 oder 3 Lust auf Schokolade?! D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Neuneinhalb Kilo Schokolade isst jeder Deutsche pro Jahr im Schnitt. "1, 2 oder 3" verfolgt den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel Schokolade. Zu Gast im Studio ist Josef Zotter. Seine Schokoladen gehören zu den besten der Welt: Der Schokoladenmacher Josef Zotter erklärt, welche Schritte notwendig sind, um köstliche Schokolade herzustellen. Auch Kakaobutter spielt bei der Herstellung eine wichtige Rolle. Aber woraus besteht diese Butter genau? Die 14-jährige Helene aus Mainz erfährt im Frankfurter Palmengarten, warum Kakaobohnen getrocknet werden müssen, bevor man sie weiterverarbeiten kann. Dabei stellt sie fest, dass so eine Bohne zunächst nicht viel mit ihrer Lieblingsnascherei zu tun hat. Wieso wird Schokolade meistens in Europa hergestellt und nicht dort, wo die Bohnen geerntet werden? Und dürfen Hunde wirklich keine Schokolade essen, da sie ihnen das Maul verkleben würde? Hoffentlich wissen die Kandidaten die richtigen Antworten. Elton und Piet machen sich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schokoladendieb. Ob die SOKO Schoko das Rätsel der verschwundenen Schokolade lösen kann? Die Kandidaten kommen aus Münster/Deutschland, Wien/Österreich und Istanbul/Türkei. Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab