Schnitzeljagd - Mit Christus um die Welt D 2016

Ben und Amy sind auf der Suche nach dem Geheimnis des Christentums schon viel herumgekommen. Zwei Sprayerkids haben sie auf eine Reise um die Welt geschickt. Ben folgt den Spuren Martin Luthers "vor der eigenen Haustür". In Wittenberg, bevor er nach Äthiopien aufbrechen muss. Und Amy verschlägt es vom turbulenten Brasilien ins ruhige Kloster in Rumänien.

Originaltitel: Schnitzeljagd mit Christus um die Welt
Regie: Christian Heynen