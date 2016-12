KI.KA 08:35 bis 08:50 Magazin stark! Bhavini - Ich will nur tanzen EU 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bhavini - Ich will nur tanzen: Bhavini hat Träume, die weit über das Elendsviertel in Bombay hinausgehen, in dem sie lebt. Sie will Tänzerin werden. Unbedingt. Am liebsten im Kathak-Stil. Dieser traditionelle nordindische Tanz ist sehr schwierig zu lernen, aber wunderschön anzusehen. Jeden Abend übt sie zumindest eine Stunde vor dem Spiegel neue Tanzschritte ein und träumt von einer richtigen Ausbildung. Doch seit ihr Vater vor zwei Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, ist das Geld knapp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stark! Regie: André Hörmann