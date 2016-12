Hessen 01:30 bis 03:10 Dokumentation Die Gewählten D 2015 Live TV Merken Fünf junge Bundestagsabgeordnete im Alter zwischen 25 und 32 Jahren aus allen im Bundestag vertretenen Fraktionen machen den Schritt in die große Politik: Eine Physikerin aus Leipzig, eine Pianistin aus Ingolstadt, ein Architekt aus Forchheim, ein Rechtsanwalt aus Ludwigsburg und ein diplomierter Jurist aus Oberhausen werden am 27. September 2009 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Alle haben sich zuvor in den Jugendorganisationen ihrer Parteien engagiert, doch ihr Ziel ist das Berliner Parlament. Mit welchen Erwartungen und Vorstellungen gehen sie in die Politik? Wie wird sich ihr Leben durch den Alltag in Parlament und Gremien verändern? Werden sie es schaffen, ihren Vorsätzen treu zu bleiben? Können sie tatsächlich etwas verändern, oder schwimmen sie nur im politischen Alltagsgeschäft mit? Wie nehmen sie die Demokratie in unserem Land wahr? Welche Erfolge und Enttäuschungen durchleben sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gewählten Regie: Nancy Brandt Drehbuch: Nancy Brandt Musik: Michael Edwards