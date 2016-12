Hessen 20:15 bis 21:45 Reportage Burgentour entlang der Werra D 2016 2016-12-19 01:30 HDTV Merken Sie beginnt am Welfenschloss in Hann. Münden und endet an der Tannenburg bei Nentershausen: eine eindrucksvolle, 133 Kilometer lange Tour entlang der Werra. Vier Wanderer, darunter eine blutige Anfängerin, aber auch ein erfahrener Wanderführer, testen den Weg fünf Tage lang. Sie scheuen keinen Anstieg und geben auch bei Regen nicht auf. Belohnt werden sie mit tollen Ausblicken, wenn sie wieder eine neue Burg oder ein Schloss erreicht haben. Manche sind nur noch Ruinen, andere wie Schloss Rothestein haben sich auf große Gesellschaften und Hochzeitsfeiern eingestellt. Auf Schloss Berlepsch bei Witzenhausen und auf der Tannenburg dreht sich alles um Ritter, und das Mittelalter wird lebendig. Burg Ludwigstein bietet Zeltlager und Pfadfinderromantik, gegenüber in Thüringen liegt Burg Hanstein. Die Wanderer testen auch, wo es gute Verpflegung und ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Bei dieser Burgentour entlang des ehemaligen Grenzflusses Werra begegnen die Wanderer auch immer wieder der jüngeren deutschen Geschichte. Sie erleben, wie aus dem ehemaligen Todestreifen ein herausragendes Naturschutzgebiet geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Burgentour entlang der Werra Regie: Sabine Guth/Lena Schulz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 169 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 114 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.