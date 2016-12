Hessen 17:15 bis 18:00 Magazin MEX. das marktmagazin Geschenke-Falle - Wie Verkäufer Handys und Laptops teurer machen / Weihnachts-Essen - Wie Qualität und Preise der Zutaten sein müssen / Fest für alle - Wie Hessen den Bedürftigen helfen / Luxus-Futter - Wie Vierbeiner zu Weihnachten verwöhnt werden D 2016 Untertitel Live TV Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Pille oder Salbe - Welche Schmerzmittel besser helfen". Sie wirken gegen Muskel- und Gelenkschmerzen, Arthrose oder Verspannungen - Schmerzsalben werden da gern genommen, viele gibt es frei verkäuflich in der Apotheke. Oftmals stecken in ihnen dieselben Wirkstoffe wie in Schmerzmitteln zum Einnehmen, beispielsweise Ibuprofen. Was wirkt also besser: schlucken oder cremen? Und ist bei den Salben die Gefahr von Nebenwirkungen genau so groß wie bei den Mitteln zum Schlucken? Pille oder Salbe - ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin