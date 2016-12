ARD alpha 11:00 bis 12:30 Show 20 Jahre Sternstunden Benefiz-Gala des Münchner Rundfunkorchesters D 2013 16:9 Live TV Merken 20 Jahre Sternstunden Benefiz-Gala des Münchner Rundfunkorchesters 20 Jahre Sternstunden, das bedeutet 20 Jahre Engagement für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder und die Unterstützung von mittlerweile 2.300 Kinderhilfsprojekten. In der Geburtstagsgala für die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks im Oktober 2013 im Münchner Prinzregententheater spielte das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Marko Letonja. Durch das abwechslungsreiche Programm mit Musik von Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach, Johann Strauss u.a. führte Sabine Sauer. Die hochkarätigen Solisten, die vom Publikum für ihre glanzvollen Darbietungen gefeiert wurden, waren Olga Peretyatko, Sopran, ECHO-Klassik-Preisträger Nils Mönkemeyer, Viola, Sharon Kam, Klarinette, Jan Vogler, Violoncello und das Percussions-Duo "Double Drums". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 20 Jahre Sternstunden