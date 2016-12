3sat 04:45 bis 05:50 Komödie Laurel & Hardy - Im Wilden Westen USA 1937 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem Wildwest-Städtchen wollen Stan und Ollie die Tochter eines verstorbenen Freundes aufsuchen, um ihr die Besitzurkunde für eine Goldmine zu überreichen. Als der Besitzer des Saloons davon erfährt, versucht er, Stan und Ollie zu übertölpeln. Er präsentiert ihnen seine Freundin als Erbin. Weil der Zufall Stan und Ollie zu Hilfe kommt, durchschauen sie den Trick und finden die richtige Erbin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Stan) Oliver Hardy (Ollie) Sharon Lynne (Lola Marcel) James Finlayson (Mikkey Finn) Rosina Lawrence (Mary Roberts) Stanley Fields (Sheriff) Vivien Oakland (Sheriffs Frau) Originaltitel: Way Out West Regie: James W. Horne Drehbuch: Charles Rogers, Felix Adler, James Parrott Kamera: Art Lloyd, Walter Lundin Musik: Marvin Hatley Altersempfehlung: ab 6