3sat 16:45 bis 18:30 Komödie Genosse Don Camillo I, F, D 1965 Nach dem Roman von Giovanni Nino Guareschi Untertitel 16:9 SW HDTV Live TV Aus dem kleinen italienischen Städtchen Brescollo, aus dem die beiden freundschaftlich miteinander verfeindeten Protagonisten Don Camillo und Peppone kommen, geht es diesmal weit hinaus. Peppone reist mit einer Delegation des kommunistischen Stadtrates nach Moskau. Der mitgereiste Genosse Camillo Tarocci entpuppt sich als der altbekannte streitsüchtige Pfarrer. Mit seinem im Füllfederhalter versteckten Kruzifix, einem Koffer voller Heiligenbildchen und der Kraft seiner schlagkräftigen Argumente will er im Mutterland des Kommunismus eine Mission gegen die Ungläubigkeit starten. Er schafft es sogar, seine kommunistischen Reisegefährten zur christlichen Nächstenliebe und zum Wiedereintritt in die Kirche zu bewegen. Für die deutsche Verbreitung wurden 1965 zwei Szenen aus dem Film geschnitten, die das religiöse Empfinden der Deutschen hätten schwer verletzen können und damals beinahe dafür gesorgt hätten das der Film keine Jugendfreigabe erhielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Peppone) Leda Gloria (Maria Bottazzi) Gianni Garko (Scamoggia) Saro Urzì (Brusco) Graziella Granata (Nadja) Marco Tulli (Smilzo) Originaltitel: Il compagno Don Camillo Regie: Luigi Comencini Drehbuch: Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi Kamera: Armando Nannuzzi Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12