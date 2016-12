Niederlande 2 08:25 bis 08:55 Sonstiges De Verwondering Freek de Jonge NL 2016 HDTV Merken Freek de Jonge groeide op in een predikantengezin, waar hij maatschappelijke betrokkenheid met de paplepel kreeg ingegoten. Samen met Bram Vermeulen verwierf hij in de jaren zeventig bekendheid als de sociaal geëngageerde cabaretgroep Neerlands Hoop. Daarna begon hij een succesvolle solocarrière. De essentie van het leven is voor Freek om in balans te zijn met je eigen onvolmaaktheid, wat begint met de erkenning dat je niet volmaakt bent. Zie dat niet als een last, maar denk er ook niet te lichtzinnig over. Freek pleit tevens voor meer contemplatie. De moderne tijd is immers zo veeleisend geworden dat er nauwelijks meer ruimte is om diep na te denken. Het oordeel heeft daardoor de plaats ingenomen van de reflectie. Toch is Freek optimistisch: ondanks het geweld dat de wereld teistert, is de mensheid in het algemeen er in humaniteit op vooruitgegaan, is zijn constatering. In Google-Kalender eintragen Moderation: Annemiek Schrijver Originaltitel: De verwondering