TNT Comedy 17:30 bis 17:55 Comedyserie Two and a Half Men Von der Hüfte abwärts tot USA 2010 16:9 Merken Alan hat zwar kein Geld, will seiner Freundin Lyndsey aber trotzdem etwas schenken. Er bietet Massagen in der Mall an, um von dem Geld eine Perlenkette zu kaufen. Leider hat er die Kette bei einem Parkplatzhändler gekauft, und der hat ihn betrogen - die Perlen bestehen aus Pfefferminzbonbons. Alan fühlt sich so gedemütigt, dass er in der Not seiner Ex-Frau Judith Diamantohrringe klaut. Ihn plagt das schlechte Gewissen - wie soll er das wieder hinbiegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Jenny McCarthy (Courtney) Ryan Stiles (Herb Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: David Richardson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman