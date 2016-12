TNT Comedy 08:40 bis 09:05 Comedyserie Keine Gnade für Dad Eddie ist tot USA 2001 16:9 Merken Claudia versucht, ihre Freundin Lina zu trösten, die von ihrem Freund mit ihrer Schwester betrogen worden ist. Als Eddie das mitbekommt, will er unbedingt, dass sein Bruder ihm dabei hilft, bei Lina zu landen. Doch Sean hat kein Interesse, seinem Bruder zu helfen, nachdem die bisherigen Versuche immer in einer Katastrophe geendet haben. Doch auch Vater Walt redet auf Sean ein, Eddie zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Brian Levant Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Chris Kelly Kamera: Victor Goss Musik: Ween